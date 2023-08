Vecinos temen retorno del "infierno" a Sabaneta tras anuncio de masivo traslado a la cárcel

Habitantes de Sabaneta, en el sector San Pedro, están sumamente recelosos. En los últimos días han estado trasladando a varios reclusos hasta la sede de la antigua Cárcel Modelo, situada en la referida zona. Eso ha avivado el temor de los vecinos a experimentar de nuevo "el infierno" vivido allí, hasta que fue cerrado el penal en 2013.

Nosotros no queremos que vuelva la cárcel. No queremos vivir el mismo infierno de hace años, con los tiroteos, las extorsiones, y no estamos de acuerdo. Hasta una tiendita de agua la extorsionaban. Ahorita estamos felices sin cárcel por acá", expresó desde San Pedro Marcos Villegas, un residente que transitaba por el sector.