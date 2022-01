Una niña venezolana se ahogó en el río Bravo cuando intentaba cruzar a EE. UU.

Una niña venezolana de 7 años se ahogó este martes, mientras intentaba cruzar el Río Bravo (EE. UU.) con su madre. El cuerpo fue encontrado del lado de México, según informaron las autoridades.

El alguacil del condado de Val Verde, Joe Frank Martínez, detalló que la madre “perdió el control y la niña fue arrastrada por la corriente”.

No es la primera víctima venezolana que fallece en el cruce de Texas, en febrero de 2021 una connacional también fue atrapada por la corriente y falleció tratando de llegar a Norteamérica.

Cientos de venezolanos cruzan ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, en su mayoría, para solicitar asilo ante la grave crisis que atraviesa el país.

Para frenar la ola migratoria, México ha impuesto la solicitud de una visa de turismo para los venezolanos, entre tanto, decenas son devueltos desde el aeropuerto a Venezuela.

#BREAKING A 7 year old Venezuelan girl drowned in the Rio Grande as she was attempting to cross into Del Rio with her mother—Val Verde Co. Sheriff Joe Frank Martinez tells me the mother lost her grip, the child was swept away. @INAMI_mx recovered her body on the Mexico side.

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) January 18, 2022