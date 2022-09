Tarek William Saab le responde a "El Conas": se busca entre Venezuela y Colombia

El líder de la banda hamponil, presuntamente vinculado al lanzamiento de las últimas granadas a establecimientos comerciales del Zulia, Óscar Enrique Guzmán Chirinos, alias "El Conas", es activamente buscado por las autoridades policiales entre Colombia y Venezuela.

Así lo informó este sábado el fiscal general Tarek William Saab a través de un tuit, como respuesta a un audio que circuló esta madrugada en WhatsApp donde el delincuente reiteró su amenaza de muerte al funcionario porque, según dijo, la Fiscalía presentó a 12 integrantes de su familia que tildó de "inocentes".

No es primera vez que "El Conas" hace públicas sus advertencias a Saab, que se han extendido hasta al mismo presidente Nicolás Maduro.

"Se busca entre Venezuela y Colombia a un criminal convicto y confeso con un largo prontuario de acciones delictivas y asesinatos (...) Dicho sujeto nos ha amenazado de muerte directamente en varias oportunidades", indicó Saab en la publicación que acompañó con el audio, donde "El Conas" insta al Estado a "prepararse" porque "va a correr sangre en la nación".

#SeBusca entre #Venezuela y #Colombia a: Un criminal convicto y confeso con un largo prontuario de acciones delictivas y asesinatos: de nombre OSCAR ENRIQUE GUZMAN CHIRINOS alias “el conas” : dicho sujeto nos ha #AMENAZADO de muerte directamente en varias oportunidades #JUSTICIA pic.twitter.com/8vAgYGiU3f — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 17, 2022

"Se lo dije al fiscal general, Tarek William Saab, que si me presentaba a la familia iba a correr sangre en la nación. (...) Aquí el terrorista y el criminal soy yo, esas 12 personas que están presas son inocentes. Y ya lo he dicho, toda acción tiene su reacción. ¿El Estado me está retando? Bueno, aquí va a haber desastre hasta que no se haga justicia con la familia Guzmán", dice el criminal.

Según informó, por su parte, el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, la madre de "El Conas" reside en Colombia y es cómplice de varias extorsiones ejecutadas por su hijo en Venezuela.

Debido a estas acciones delictivas, continuó Rico, la mujer obtuvo "grandes sumas de dinero" que utilizó para trasladarse al vecino país.

El jefe policial ha notificado los últimos días sobre una serie de detenciones en torno al buscado criminal. La más reciente fue la aprehensión de dos de sus hermanas y una prima en Carabobo, quienes se encuentran vinculadas a diversas extorsiones en el Zulia

"Les hago un llamado a los venezolanos, a todos los que conozcan familiares de funcionarios del Cicpc, jueces, fiscales y Guardias del Conas háganmelo saber que yo me encargo de ejecutarlos. ¿A ellos les gusta meterse con mis familiares que son inocentes? Ahora mi organización se va a meter con sus familiares que también son inocentes", recalcó en el audio "El Conas".

Para agilizar su captura, Rico habilitó este sábado sus redes sociales para recibir cualquier información que dé con el paradero del sujeto. "Trabajaremos sin descanso hasta lograr su pronta aprehensión y llevar tranquilidad a la población zuliana", expresó.