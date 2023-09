"Solamente imploramos justicia": Los desgarradores testimonios de los padres de Armandito [+Video]

Los padres de “Armandito” Serrano protagonizaron una protesta realizada la mañana de este jueves 31 de agosto frente a los tribunales penales, ubicados en el centro de Maracaibo, donde clamaron justicia a las autoridades por el arrollamiento de su hijo que, desde hace 19 días, aflige la vida de todos sus allegados.

Ana Montilla, madre de "Armandito", precisó que acudió hasta la sede del Poder Judicial en el sitio para exigir la condena del hombre implicado en los hechos, cuya identidad prefirió no especificar, de quien sospecha pueda ser liberado sin pagar por sus actos.

Hay rumores de que el señor puede quedar en libertad, muchos rumores. Nosotros lo que queremos es justicia, porque cada día, cada mañana, cada minuto, mi alma está vacía, ese señor me dejó vacía completamente. Solamente imploramos justicia, que eso no quede impune, que ese señor cumpla una condena que no va a devolver nuestro hijo, pero por lo menos no va a desgraciar otra familia más adelante, eso es lo que nosotros no queremos", precisó entre abundantes lágrimas la progenitora.

Indicó con preocupación que “este señor supuestamente no es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho en varias oportunidades y ha salido ileso de todas”, puntualizó.

A la par, Gustavo Serrano, padre del joven especial, precisó que la manifestación se realizó con el objetivo de "mantener la justicia honesta y sincera en el caso de mi hijo". Comentó también acerca de su aflicción personal, donde expresó con un nudo en la garganta la pena que siente por la ausencia de "Armandito".

"Armandito" era un ciclista marabino querido por todos sus allegados que también practicaban este deporte.

Gustaba de las artes escénicas, “tocaba guitarra, cantaba, bailábamos con él. Era muy suelto, muy vivo, no parecía que tenía esa condición de Síndrome de Down porque sus padres desde pequeños lo llevaron a terapia”, declaró Isabel Oquendo, vecina del joven durante cinco años y a quien Armando llamaba cuyo seudónimo es “Coquendo”, cada vez que iba a visitarlo.

La allegada precisó que su partida ha sido algo doloroso para todos los que habitan en su antiguo edificio, ubicado en la zona norte de la ciudad.

Mi nietecito que tiene apenas seis añitos, cuando murió me dice abuelita, yo te vi secando en el baño y me dice ‘Armando’, lo llama y yo pregunto ¿por qué tu estás llamando a Armando? Me dice: porque no creas que a mí se me ha olvidado, porque él me veía y me decía ‘Maximiliano y yo le decía ¡Armando!’”, recordó con ternura Isabel.