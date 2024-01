Sebastiana Barráez ante su orden de aprehensión: “Se creen impunes porque están en el poder”

La periodista venezolana Sebastiana Barráez se pronunció la tarde de este lunes 22 de enero sobre la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público (MP) en su contra, siendo acusada de participación en una “conspiración” para quitarle la vida al Presidente de la República.

Barráez aseguró sentirse indignada por un señalamiento que “patea sus principios”. “Usted ha ordenado una orden de aprehensión en mi contra. Me ha ligado a un acto que yo jamás compartiría (…) yo no apuesto a actos violentos porque yo creo en la vida y más aun creo en la justicia de Dios”, expresó la redactora del medio de comunicación internacional Infobae.

En un video compartido en sus redes sociales, la comunicadora aseguró que, pese a que los señalamientos del Fiscal general apuntan a delitos de “resistencia a la autoridad”, “lesiones personales graves”, “daños a la propiedad”, “conspiración”, “traición a la patria”, “revelación de secretos militares” y “tráfico ilícito de armas y municiones”, su oficio ha estado ligado únicamente a la difusión de la información en temas fronterizos.

“Usted patea mis principios, mi honor, abusa de ese poder donde usted está, porque en cierta forma usted no ha entendido, como no lo ha entendido el señor Maduro, la señora Cilia, Diosdado Cabello y todos esos que rondan el poder, que eso es tan efímero como lo es la vida misma. Personas como yo hemos creído completamente en la importancia del periodismo, hemos creído absolutamente que el periodismo es antipoder, y que el antipoder no tiene nada que ver con acciones de equipos golpistas”, afirmó Barráez.

Finalmente, la periodista señaló que no hay posibilidad que haya participado en movimientos contra el Gobierno de Nicolás Maduro en el mes de diciembre 2023, debido a que, para la temporada, fue de visita a Francia.

Sentenció que la orden de captura es una señal que las autoridades venezolanas “se creen impunes porque están en el poder”, y agregó que “ya han tratado de silenciar a los medios de comunicación”. “Pero eso no dura para siempre”, afirmó.