Roban a tiktoker venezolano equipos valorados en más de $2000

El tiktoker venezolano Fernando Andrés, dedicado a generar contenidos sobre comida entregada por delyvery en Caracas y dar su opinión sobre su calidad y el servicio, denunció este sábado 22 de octubre que fue objeto de robo de sus equipos, mientras trabajaba en Catia.

De acuerdo con el influencer, los equipos, valorados en 2000$ se los robó una persona de la tercera edad, quien los introdujo en una bolsa de Mercal blanca, después de tomarlos del bolso del tiktoker, mientras este hacia una grabación para su nueva producción de contenidos.

"Muchachos me acababan de robar, me encontraba trabajando y alguien entró al local y agarro mi bolso con la mitad de mis equipos de grabación (mas de 2000$) los que me conocen saben que vengo de no tener nada y esto es un golpe bajo. Si saben quien es porfa háganme saber", denunció el joven.