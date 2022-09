Renuncia masiva en PNB: “Oficiales ganan $55, no tienen seguro y costean la gasolina de patrullas”

Ahora la estampida, supuestamente, es en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del Zulia. Un grupo de funcionarios adscritos a ese cuerpo de seguridad aseguró que “a diario renuncian entre 10 y 15 funcionarios de diferentes cargos”, ante la paupérrima remuneración salarial y la ausencia de otros beneficios laborales.

En la denuncia, presentada a Versión Final bajo el anonimato, señalan que hay oficiales agregados, oficiales jefes, supervisores comisionados y comisionados jefe, entre los afectados.

Estamos ganando 450 bolívares mensuales (equivalente a $55), sin ningún otro bono ni tampoco seguro médico, porque el que teníamos lo cancelaron. Antes renunciaban semanal de dos a tres policías, pero con la subida del dólar y el aumento de la comida, ahora renuncian de 10 a 15 funcionarios diarios”, dijo.

El denunciante agregó que “si salimos a patrullar tenemos que pagar nosotros la gasolina, no hay alimentación en los comandos y los uniformes tenemos que comprarlos nosotros”.

“En la patrulla —continuó el oficial — salen en grupos y cada policía tiene que aportar para surtir de gasolina dolarizada, solo 40 litros por que no tenemos para más, de esos 40 litros se dejan 10 litros para el jefe del servicio o estación, por que en la subsidiadas solo se puede echar una vez a la semana y solo 30 litros”.

En cuanto a las “motopatrullas”, los denunciantes precisaron que “cada funcionario la tiene asignada para trabajar y para uso personal, pero tiene que cubrir el gasto de repuestos, gasolina diaria, entre otros, para tenerla a media marcha”.

El Gobierno no ha llegado a acuerdos con los dueños de las estaciones de servicio, como hace 15 años que una moto o patrulla llegaba a la estación, se surtía y la estación le daba un tique que el Gobierno pagaba”, acotaron.

Sobre el destino de los oficiales que salen de las filas policiales, la mayoría está armando grupos para irse por la selva de El Darién. “A algunos sus familiares de afuera les envían dinero, otros están vendiendo sus cosas personales para también irse, no hay futuro en la institución no hay seguridad hacia nosotros”.

“El gobierno quiere parar la matraca policial, pero no apoya a los funcionarios económicamente, para incentivar a no cometer matracas. Y no solamente es la PNB, también del Cicpc ayer se fueron de baja 52 detectives de diferentes delegaciones”, puntualizó el denunciante.