Prieto ordena investigar presunto caso de extorsión contra ciudadano alemán

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, ordenó este lunes “acelerar” la investigación en torno a la presunta extorsión cometida contra un ciudadano alemán, identificado como Fernando Francisco Gierster Adrover, por parte de funcionarios de seguridad.

“Si hay que actuar, tenemos que actuar“, expresó Prieto, tras informar que miembros de dos cuerpos policiales de la región están “siendo involucrados” en el hecho. El mandatario regional solicitó a los jefes de los cuerpos de policía acelerar la investigación para establecer responsabilidades judiciales.

El lunes 22 de marzo, Iriángela Torres, esposa de Gierster Adrover, denunció a medios de comunicación que el hombre fue “secuestrado”, en el frente de su residencia en Maracaibo, por presuntos funcionarios de la Policía Municipal de San Francisco (Polisur), quienes alegaron que lo detenían por porte ilegal de armas.

Lo dejaron en libertad 28 horas después, el martes 23, cuando había sido trasladado a los tribunales.

Torres señaló que los funcionarios estaban uniformados y se trasladaban en dos carros particulares. Un Cavalier vinotinto y un Daewoo plateado.

“Esto es un caso evidentemente de extorsión. Él (Gierster Adrover) acaba de vender su carro hace tres meses. Los policías me dijeron que él lo vendió para comprar una Glock y lo requisan y no tenía nada. Le pregunté al policía por qué se lo llevaban y me dijo que no lo vería más nunca”, agregó la mujer.

Ante este tipo de hechos, aunado a la situación actual de la frontera en Apure, el Gobernador anunció la activación de un despliegue de seguridad en el Zulia “a fin de evitar la incursión de paramilitares a territorio venezolano”.

En tal sentido, el mandatario regional destacó que producto de este despliegue de seguridad se logró la captura de cinco integrantes de la banda delictiva “Yeiko Masacre” durante el rescate de un ganadero que había sido sometido para exigir rescate.

“Por no pagar la vacuna se llevaron a la persona y gracias a la presión policial fue rescatado”, explicó Prieto.