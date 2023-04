Polisur recibe dotación de 100 revólveres y desata polémica en redes sociales

La Policía del Municipio San Francisco (Polisur), recibió una dotación de 100 armas, tipo revolver calibre 38, por parte de Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con la intención de “ampliar la operatividad” del organismo policial.

El equipamiento de armamento de manos también incluyó 10 cajas de municiones. La entrega estuvo liderada por Elio Estrada Paredes, Viceministro del Sistema Integrado de Policía; Jesús Antonio Carrera Mora, titular general de la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) y Juan Ernesto Barrios Villegas, director del parque de armas del Daex.

Tras el acto protocolar en Caracas, el director general de Polisur, Comisionado Jefe Jorge Luis Sará, hizo entrega del armamento recibido al parque de armas de la Policía del Municipio San Francisco.

La información fue publicada en la cuenta Instagram del organismo, donde los usuarios no dudaron en causar polémica por la reciente entrega al considerar que el armamento es “obsoleto”.

“Señores se necesitan armas modernas no arcaicas como estas, no estamos en los 80s… Por favor, no les de pena reclamar por un mejor equipamiento”, escribió Gustavo Piñero en la publicación.

Por su parte, George González @georgeagonzalezs lamentó la entrega y advirtió, a su juicio, los riesgos que representa: “Retroceder a los 90, creí que ese tipo de armamento ya estaba fuera de servicio para la policía, lo veo como un riesgo para los oficiales prestar servicio en la calle con algo tan arcaico y de poca capacidad de municiones y además muy tardío para recarga”, añadió.

“Esto se cuenta, se lee y no se cree. Vamos para atrás como el cangrejo mientras la delincuencia tiene armamento de guerra. No que va”, refutó @4828elivalbuena en la red social.