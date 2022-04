Periodista Yuni Acosta acusa a su expareja de raptar a su hija

La periodista zuliana Yuni Acosta, denunció el miércoles ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el rapto de su hija de cuatro años por parte del padre de la menor, Luis Oberto Fernández Márquez, quien incumplió un régimen de convivencia.

Acosta relató que el hecho ocurrió en Maracaibo, el sábado 16 de abril, cuando entregó la niña a su expareja, quien debía entregarla tres horas más tarde, pero no ocurrió.

"Tras mi reciente separación con su padre, he estado sin ella porque él no la quiere regresar conmigo, aún existiendo acuerdos legales", indicó la comunicadora en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguró haber sido víctima de acoso y amenaza por parte de Fernández, "mientras no sé dónde está mi hija y las autoridades no me dan respuesta".

Acosta divulgó también en sus redes sociales mensajes de voz que el hombre le dejó en una conversación de WhatsApp, entre ellos llantos de la niña.