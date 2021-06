Pareja venezolana falleció en Perú tras explosión de una bombona de gas

Roberto Yores, de 25 años, y su pareja Aniuska Fusil, de 29, ambos de nacionalidad venezolana, originarios del estado Zulia, fallecieron el lunes 31 de mayo, tras varios días de agonía y esperando por una cama en cualquier Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de que sufrieran graves lesiones como consecuencia de la explosión de una bombona de gas.

El hijo de la pareja, un niño de tan solo dos años, se encuentra hospitalizado y bajo cuidados médicos, según reportes al recibir el alta, será entregado a la crianza y manutención de su abuela, de acuerdo a la información reseñada en el portal web del diario El Carabobeño.

Asimismo, se supo que Andrés Segundo Fusil Luzardo, padre de Aniuska, y Daymay Chacón Torres, madre de Roberto, se encuentran varados en Colombia solicitando apoyo para poder ingresar a Perú y así darles el último adiós a sus hijos.

“Mi pasaporte está vencido, por eso no puede agarrar un vuelo y si me voy por carretera tardaría cuatro días en llegar y no podré despedirme de mi hija, por eso le pido que favor las ONG y la embajada me ayuden a poder abordar el avión”, dijo el señor Fusil.

Por tanto, hacen un llamado a la embajada de Venezuela en Perú para que los ayuden a diligenciar su desplazamiento. Para cualquier información estos son sus números de contacto: Andrés Fusil +57 300 4834671, Daymay Chacón Torres +58 424-6961860.