Pareja del marabino que se ahogó en el Río Bravo: “¡Me dejaste sola, amor, no puedo con este dolor!”

Hilda Viviana Plata, pareja de Víctor Andrés Lugones, marabino que murió ahogado por la crecida del Río Bravo, en la zona de Matamoros-Tamaulipas, frontera mexicana con los Estados Unidos, el pasado domingo, subió a su cuenta de Facebook una emotiva despedida para el joven que intentó conseguir el sueño americano.

“Te amo, mi amor. Quiero despertar de esta pesadilla… ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi amor. Me dijiste que siempre íbamos a estar juntos y me has dejado sola. No puedo con este dolor”, expresó Plata, comerciante, natural de Santa Marta, quien explicó las causas por las que Víctor decidió probar suerte hacia Estados Unidos.