Padre del piloto asesinado en Caracas: "Espero se haga justicia y mi hijo descanse en paz"

Tras el asesinato de Nicolás Daniel Fermín Rojas, el joven piloto que falleció el pasado 11 de mayo en Puente Hierro, Caracas. Su padre, José Fermín, pidió a las autoridades que se haga justicia ante el lamentable hecho que ocurrió mientras su hijo hacia carreras por la aplicación de Ridery.

El hombre destacó que el suceso sucedió aproximadamente a las 5:30 de la madrugada cuando el joven había ido a buscar, a bordo de un vehículo Aveo, a dos clientes quienes eran médicos y se dirigían al terminal de La Bandera, reseñó Alnavío.

En ese entonces, José Fermín relató que "tres supuestos funcionarios de la PNB", detuvieron el carro de Nicolás. Aunque estos no levantaban mucha confianza debido a que solo "cargaban chalecos, pero sin ningún distintivo".

Aparentemente dieron la voz de alto, me imagino que como no había uniforme ni ninguna alcabala formal como debe ser el procedimiento, pasó algo que no era correcto y sacaron sus armas y le dieron un disparo a quemarropa en la parte del cuello", indicó.