OVP: Presos políticos de El Rodeo II no tienen acceso a comida y medicinas

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves que los presos políticos que se encuentran en la cárcel de Rodeo II, ubicado en el estado Miranda, no cuentan con una alimentación adecuada, ni con acceso a derechos básicos como agua y medicinas.

La directora de la ONG, Carolina Girón, detalló que desde el pasado 30 de agosto, los privados de libertad por motivos políticos han sido sometidos a una serie de violaciones de derechos humanos, tales como la suspensión de la visita que fue reanudada el martes 13 de septiembre como respuesta a las denuncias que se han hecho desde la organización, según una nota de prensa publicada en el portal web.

Además, destacó que la cantidad de alimentos dados a los presos no se ajustan con la ingesta calórica de 2.000 a 2.500 kilocalorías diarias. Agregó que el menú ofrecido no es variado y no contiene proteínas, consistiendo únicamente en una arepa en la mañana, arroz y frijoles, para almuerzo y cena.

Con respecto a la frecuencia de entrega de esta comida, Girón señaló que es dada a destiempo y en terribles condiciones, esto a su vez porque la comida debe ser preparada en El Rodeo III desde un día antes.

Sobre el suministro de agua potable, la directora de la ONG dijo que a los presos se les ofrece un solo tobo de agua para sus necesidades y bañarse, por lo que deben ingeniárselas para sobrevivir, como, por ejemplo, recogiendo agua de lluvia.

Advirtió que todas las condiciones de hacinamiento, racionamiento de agua, ausencia de agua e insalubridad coadyuvan a la gesta y proliferación de enfermedades, tales como la tuberculosis, la escabiosis y amibiasis.

Desde hace varios meses, según la ONG, los familiares han denunciado que en El Rodeo II las personas privadas de libertad se han descompensado por el hambre y que continúan llegando a enfermería en deplorable estado de salud.

Por otra parte, recordó la enorme cantidad de privados de libertad que aún se encuentran tras las rejas, incluso contando con una orden judicial de libertad, una situación que consideró vulnera de manera flagrante lo previsto en el artículo 44 de la Carta Magna, que establece que ninguna persona podrá estar privada de libertad contando con una orden de excarcelación.

“Recordemos que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, está en posición de garante frente a los derechos de los detenidos, incluyendo que puedan vivir en condiciones compatibles con su dignidad y que su vida e integridad se encuentran salvaguardadas”, finalizó el OVP.