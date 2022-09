OVP niega que Maduro libere a delincuentes venezolanos para enviarlos a EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aclaró que somete a “una investigación continua” a todos los solicitantes de asilo en sus fronteras, en respuesta a las denuncias recientes de un grupo de líderes del Partido Republicano sobre la supuesta migración en masa de reos venezolanos a su territorio.

“El Departamento de Seguridad Nacional evalúa y examina a todas las personas que se encuentran en la frontera, y todos los solicitantes de asilo se someten a una investigación continua mientras sus solicitudes están pendientes”, comentó a la Voz de América un portavoz de ese organismo dependiente del gobierno federal de Estados Unidos.

Un grupo de 14 congresistas republicanos remitieron la semana pasada una carta al secretario de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, Alejandro Mayorkas, para “demandar respuestas sobre la liberación temprana de prisioneros violentos venezolanos y empujándolos a unirse a las caravanas que se dirigen hacia nuestra frontera sur”, anunció en su cuenta de Twitter uno de los firmantes, el legislador de Texas, Troy Nehls.

Los congresistas mencionan la existencia de un presunto informe del Departamento de Seguridad Nacional que instruiría a sus agentes fronterizos a buscar por “criminales violentos de Venezuela” en las caravanas migratorias que llegan a los límites con México, reseñó la Voz de América.

Los republicanos detallan en su misiva que ese supuesto documento oficial se mencionó en un reportaje publicado en exclusiva el 18 de septiembre por el medio digital Breitbart. Se trata de un portal conservador, considerado como de derecha y descrito en un artículo de BBC en 2016 como “el sitio de noticias favorito” del expresidente Donald Trump.

Citando el presunto informe de Seguridad Nacional, ese medio digital apunta que se ha advertido a los agentes fronterizos que esos delincuentes han sido vistos en julio en las caravanas que viajan desde Tapachula, México, hasta los límites con Estados Unidos.

El expresidente Trump se hizo eco de la publicación de Breibart en un mitin, esta semana. Lo dio como un hecho, lo calificó como una “invasión” y se preguntó por qué le había tomado “al dictador Maduro” tanto tiempo ejecutar un supuesto plan de esa naturaleza.

Esas afirmaciones no han sido verificadas por el Departamento de Seguridad Nacional, no obstante, según pudo conocer la VOA la tarde de este miércoles.

“Eso no es verdad”

En Venezuela, mientras, predomina la incredulidad sobre los supuestos planes del chavismo para plagar el territorio estadounidense con peligrosos exconvictos.

“Eso no es verdad”, dice a la Voz de América Carolina Girón, abogada y directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental que monitorea las cárceles del país suramericano y suele publicar informes críticos sobre la responsabilidad del Estado en sus deplorables condiciones en cuanto a derechos humanos e infraestructura.

“Lo que existe en realidad es una estigmatización. No porque la gente tenga una forma de hablar o de vestir quiere decir que sea un delincuente”, afirma tajantemente a la VOA.

Los reportes más recientes del Observatorio Venezolano de Prisiones revelan que el gobierno de Maduro ha liberado a 9.000 detenidos por medio de dos planes oficiales: 7.000 con un programa conocido como “Plan Cayapa”; y 2.000, con la “revolución judicial”.

Muchos de ellos, remarca Girón, ya tenían medidas a su favor para abandonar las cárceles, pero no habían sido oficialmente liberados por el ministerio de Asuntos Penitenciarios.

Según las Naciones Unidas, 6,8 millones de venezolanos han abandonado su nación para migrar o refugiarse en otro país en los últimos años. En su informe sobre el fenómeno global de este año, la ONU detalló que hay 505.000 venezolanos en Estados Unidos.

Girón, por su lado, duda que haya muchos reos venezolanos en condiciones de migrar hacia países tan lejanos como Estados Unidos, cruzando selvas, ríos y varios países.

“Los presos se están muriendo de hambre, por desnutrición. Muchos de los que salen tienen sus condiciones deterioradas, no pueden ni caminar”, subraya la especialista.

No descarta que existan “una persona o un grupito malo” dentro de la movilización actual de migrantes venezolanos no solo hacia Norteamérica, sino otros países del continente, pues “pasa en todas las migraciones” en diversas regiones del mundo. Insiste, empero, en que la inmensa mayoría de quienes se desplazan de Venezuela no tiene registro criminal.