OVP denuncia brote de tuberculosis en el retén de Cabimas

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes que 117 presos, recluidos en en el Centro de Detenciones y Arrestos Preventivos de la Costa Oriental del Lago, en el municipio Cabimas, se han contagiado de tuberculosis y no han recibido la atención adecuada.

Los 117 presos enfermos “están luchando para sobrevivir a la tuberculosis que padecen”, aseguró la OVP en un comunicado.

Del total de enfermos, 72 “están en muy graves condiciones”. Pocos de ellos pueden caminar y permanecen “en camas improvisadas o en el piso”, añadió el observatorio.

Aquellos pacientes que pueden moverse, “lo hacen con ayuda de otros compañeros” y algunos de ellos “escupen sangre”.

Todos están desnutridos y “son pocos los que reciben atención médica”, añadió la OVP, que explicó que “varios” han fallecido sin detallar el número exacto.

La mayoría de los reclusos enfermos no reciben visita, por lo que no cuentan con una alimentación adecuada, mientras que otros son de muy escasos recursos y no tienen dinero para comprar el tratamiento“, añadió la organización.