¡Otra colisión en Maracaibo! Ahora resulta herido un cantante de Los Brillantes

Una tras otra. Así se registran las colisiones en Maracaibo. El pasado lunes 7 de noviembre, Eduardo José Viera León, cantante de la agrupación de guaracha Los Brillantes, fue impactado por el conductor de un vehículo particular cuando manejaba su moto y resultó herido con fracturas en sus brazos y una pierna.

El hecho se registró a las 4:30 de la tarde, en la avenida 13 con calle 82 del sector Belloso, diagonal al antiguo Pastelitos Monserrat.

La familia del solista zuliano denunció que el responsable del incidente fue el chofer de un Hyundai Accent vinotinto placas KBA-47D, quien quedó retenido preventivamente por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) pero al parecer fue dejado en libertad porque Viera no presentó lesiones graves.

Al otro día del accidente cuando llego al comando de la PNB me consigo con que lo sueltan porque supuestamente no hay lesiones graves y no hubo una denuncia. El conductor se traga el pare, arrolla a mi sobrino y le produce lesiones graves, tiene que ser intervenido quirúrgicamente tres veces”, dijo su tío Williams Rivas.

El hombre denunció que “hubo amañamiento de los policías actuantes, recibieron dinero. En pleno corre corre por auxiliar a mi sobrino, el oficial Medueño fue al hospital a ver cómo estaba y nunca me dijo que denunciara; cuando fui al comando del 18 de Octubre, otro oficial, de apellido Ferrer, me dice que no denuncie hasta que no pase el caso a Fiscalía”.

Rivas aseguró que acudió al Ministerio Público para indagar sobre el expediente del caso y le informaron que el día del accidente, ni al siguiente, no recibieron la novedad de la PNB. Por ende, desde ese ente no se ordenó liberar a nadie.

Mientras tanto, el guarachero Eduardo Viera permanece recluido en el Hospital General del Sur con fractura en sus dos brazos y en el fémur derecho.

Deben reconstruirle uno de sus codos, él también se ganaba la vida como plomero y hacía un trabajo cuando ocurrió el hecho. Tiene cinco hijos y esta situación es muy difícil para su familia. De paso, el culpable no hace responsable”, precisó Williams Rivas.

Las principales calles y avenidas de Maracaibo y San Francisco se han convertido en “guillotinas de la muerte”. En tan solo semana y media ocurrieron cuatro hechos aislados con saldo de cuatro fallecidos y siete heridos.

El 31 de octubre, Williannie Casanova (28) falleció en la C-1 al ser impactada por una Silverado cuando iba con su esposo (herido) en una moto; el 5 de noviembre, Miguel Segovia (70) murió arrollado en Pueblo Nuevo. Y el 7 de noviembre Richard Mejía (21) y Enyerberth Contreras (19) perdieron la vida, y otros cinco jóvenes están heridos, tras ser arrollado por una Blazer.