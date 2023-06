¡Nuevo ataque violento! Yukpas envían a quirófano a comisario de la PNB tras ataque en vía a Perijá

Se salió de control y desde el Alto gobierno son pocas las señales de querer resolver la crisis con miembros de la etnia yukpa que conviven en la Sierra de Perijá. Este domingo, un grupo de aproximadamente 100 integrantes de la etnia, atacaron con objetos contundentes e hirieron de gravedad a tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el Kilómetro 40 de la vía a Perijá, municipio Rosario de Perijá.

Los funcionarios prestaban apoyo para contener a la turba que exigen al gobierno nacional, en la figura de Clara Vidal, ministra de Pueblos Indígenas, de respuesta a su promesa de ayudarles a vender sus artesanías, tal y como acordaron en una asamblea.

Según el parte de la PNB, durante el ataque, el primer comisario Neptalí García, jefe de Orden Público en el Sur del Lago, sufrió fractura en la clavícula y en el maxilar inferior con perdida de piezas dentales. El agente Duvaldo Jesús Valero, de Servicio de Orden Público, presentó traumatismos en la pierna izquierda; y Diego Andrés Rivero Acevedo, del mismo departamento, sufrió fractura en el hombro izquierdo.

García, Valero y Acevedo fueron llevados de emergencia al Hospital Universitario de Maracaibo, donde el comisario será operado debido a la gravedad de las lesiones causadas.

Desde el inicio de las protestas, una comisión de la Policía Nacional Bolivariana junto con la diputada de la Asamblea Nacional por el PSUV, Liliana Salas, habrían tratado de mediar con los representantes de las diferentes cuencas asentadas en la Sierra de Perijá, pero una parte de estos grupos se niega al diálogo y en la versión de la PNB se tornan hostiles y violentos.

Van varias manifestaciones violentas en las últimas semanas. El viernes, en entrevista en el programa Háblame bajito, de Radio Fe y Alegría, Karol Camargo, fray de la Misión Los Ángeles del Tokuko en la Sierra de Perijá, se refirió a la promesa que desde el Ministerio de Pueblos Indígenas hicieron de comprarles toda su artesanía y dejaron de hacerlo sin darles una explicación. Ellos ahora quieren llegar a Caracas para exigir respuestas.

Fray Camargo no justifica la violencia que ejerce lo que considera una minoría, pero insiste en no caer en la estigmatización sin mirar al fondo. “No se puede usar la necesidad del pueblo yukpa para manipularlo y mentirle, ofreciéndoles soluciones que solo les traerán un poco de dinero a sus bolsillos, pero que no resuelven sus carencias reales”, agregó Fray Camargo, quien aseguró que necesitan con urgencia un plan de atención social y económico, ya que los yukpas solo tienen dos fuentes de ingreso: la agricultura y la artesanía.

El gobierno de Nicolás Maduro habría designado una comisión presidencial para que se reúna el próximo martes 13 de junio en Maracaibo con los caciques de las comunidades que solicitan atención. La delegación, según una nota de El Pitazo, estaría presidida por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, e integrada por los ministros Wilmar Castro Soteldo, de Agricultura y Tierras, y la mencionada Clara Vidal, de Pueblos Indígenas. Lo prudente sería adelantar esa reunión.