“No entiendo qué está pasando con la FAES”, las reveladoras declaraciones de Saab

Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente ANC, ofreció este 16 de noviembre una entrevista a Venezolana de Televisión (VTV). En esta oportunidad criticó a los funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

* “No puede ser que yo haya recibido hoy directamente dos denuncias contra la FAES de secuestro, en el Zulia uno de los casos. A un productor agropecuario le llegó el FAES y comenzaron a cavar una fosa. Nombramos un fiscal nacional para investigar eso. ¿Cuál era el fin, enterrar allí al productor agropecuario? Tuvo que ir una policía municipal y hubo un enfrentamiento entre los policías municipales, a rostro descubierto, y los funcionarios del FAES, que tenían capuchas con armas largas. No solo se inició una investigación, allí va a haber presos. Eso no puede ocurrir, en Venezuela no puede pasar”.

*“Esos funcionarios delincuentes destruyen el honor del cuerpo policial. Si usted quiere ser delincuente no se vista de policía, no use una chapa, no use una pistola, no use una patrulla; sea entonces delincuente con las de la ley, funde una banda, y si usted es tan antipatriota y tan sucio de alma y de mente, cáigase a plomo con las autoridades del Estado”.

* “Nunca voy a tolerar, no lo hice antes, menos ahora en cargo de Estado, que un funcionario policial, investido de una chapa, patrulla o pistola, en comandita con otros policías y asociados a delincuentes atraquen a gente decente, a empresarios, comerciantes, los bajen del carro, si tienen plata bajo el carro, los roban también”.

*“Nos han llegado dos denuncias vinculadas al FAES nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué está pasando con la FAES. Ellos son entre 800 a 1.000 policías nada más y en Venezuela hay más de 30.000.000 millones de habitantes”.

*Desmintiendo que los “índices delictivos” en el país hayan mermado por la actuación de la FAES: “Mentira, mentira podrida. No me vas a decir que con 1.000 policías has podido pacificar a un país de treinta y cinco millones de habitantes. Todo lo contrario, y lo digo responsablemente y sin miedo de ningún tipo, si algo me caracteriza es la gallardía y la valentía. Hoy recibí directamente dos denuncias de secuestro del FAES en el Zulia”.

*“Tenemos las imágenes de un video de un ciudadano que se lo llevan detenido, lo sacan de su camioneta. La camioneta aparece quemada y los familiares denuncian que fueron funcionarios de la FAES. Vamos a investigar e iremos con todo el peso de la ley”.

*Ese “mal ejemplo” de los efectivos de la FAES “lo pueden replicar otros policías”: “‘Ah, bueno, si lo hace la FAES lo puede hacer el Cicpc, el Sebin, Dgcim, policía municipal y regional, impunemente’. Pues no, no va a ser así (…) Vamos a sancionarlos, a buscarlos y que haya las órdenes de aprehensión”.

*“Al final, la víctima es el pueblo, hermano, un comerciante, un trabajador. No solo son los empresarios, a los que ellos secuestran o atracan. Hasta se meten en las busetas, ¿quién va en una buseta, en un barrio quién vive? ¿Vas a ir contra ellos? Se convierten en enemigos del pueblo”. Runrunes