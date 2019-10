Niño venezolano de tres años muere de presunta golpiza por su madrastra en Perú [+Video]

Un niño de nacionalidad venezolana, de tres años, presuntamente fue golpeado el pasado sábado 26 de octubre por su madrastra, también de esa nacionalidad, en una vivienda ubicada en el asentamiento humano Nuevo Gales, del distrito Cienaguilla, en Lima. El menor falleció después en la Clínica Angloamericana, de acuerdo con el reporte de medios digitales peruanos.

El padre de Kelvin Zabala Bermúdez, identificado como Luis Enrique Zabala Yepes, informó al portal América TV, de Perú, que su pareja, de nombre Vivian Mar José Malaver, lo llamó a su teléfono celular para decirle que el pequeño se cayó cuando ella lo cuidaba, pues él no se encontraba en casa porque estaba trabajando en el sector Carabayllo.

Yo me vine caminando con mi hijo de Venezuela. Aquí se me murió. Por favor, pido que me ayuden. Que esto tenga que llegar hasta donde tenga que llegar. (Mi pareja) me dijo que mi hijo se había caído. Sí, presentaba varios golpes, pero la causa de la muerte que determina la autopsia es que el niño tiene un golpe detrás de la cabeza, dijo el progenitor venezolano a América TV.

La autopsia reveló que la muerte del chiquillo se produjo por una fractura en el cráneo producida por un agente contuso, lo que le provocó un paro respiratorio.

Lo que quiero es saber si hubo maltrato infantil. Por favor, no quiero que esto quede así. Quiero que el cuerpo policial me apoye y la Fiscalía esclarezca el caso y no den más largas al asunto. A ella (Malaver) se la llevan a la delegación Las Praderas para su manifestación, y yo seguí con mi hijo a la morgue. De ahí, ella se encerró en el cuarto y la comunidad quiso lincharla. De ahí no sé qué pasó con ella. No sé su paradero, aseguró Luis Enrique muy angustiado.