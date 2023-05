Niño de 1 año muere ahogado al caer en un balde con agua en Maracaibo

Un niño de apenas un año de edad, identificado como Natanael Eduardo Caibe Gómez, fue presentado sin signos vitales la tarde este 19 de mayo, luego de un presunto ahogo ocurrido por descuido de los padres.

El representante paterno lo llevó a la Policlínica del Zuliano en Maracaibo, quien refirió encontrarlo en un envase de agua y no recibió respuesta por parte del infante.

Dentro de la valoración médica se evidenció piel cianótica, pupilas midriáticas, restos de alimentos en las fosas nasales y en la cavidad oral; también ausencia de pulso periférico y carotídeo. La reanimación no recibió respuesta satisfactoria.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que se procedió al llamado de las autoridades pertinentes. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se llevó el cuerpo del niño y a los padres para realizar las debidas investigaciones.

El médico forense, cuyo nombre no se dio a conocer, corroboró la información del informe médico y no encontró signos signos de maltrato. El CICPC no ha emitido declaraciones al respecto.

Conoce más: