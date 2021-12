Mujer atacó con un martillo a una venezolana en Perú

Una mujer atacó con un martillo a una ciudadana venezolana cuando caminaba por las calles del distrito de San Juan de Lurigancho, al noroeste de la ciudad de Lima, en Perú. La agraviada terminó con la cabeza rota y el incidente fue filmado por cámaras de seguridad.

Videos difundidos por el noticiero 24 Horas muestra que la agresora estaba acompañada de una amiga y ambas esperaban a la víctima. Luego, cuando ven la presencia de esta, una de ellas se acerca rápidamente y la intercepta.

Con martillo en mano, la agresora comienza a golpear en la cabeza a la mujer, quien opta por retroceder y cubrirse con las manos. Segundos después, la venezolana terminó con la cabeza ensangrentada y pidiendo ayuda.

Las imágenes también muestran el paso de un efectivo policial motorizado, quien no se percata del incidente y pasa de largo.

Unos vecinos acompañaron a la mujer, cuya identidad se desconoce, a un centro de salud para que fuese atendida.

"Ella viene y me pega con el martillo. Cuando volteó me dice": Tu cara de muñequita te la voy a romper, te la voy desfigurar". Me dio con el martillo en la cabeza, me hizo un huequito de tres puntos. También me aruñó la cara, me partió la boca y me dio un golpe en el brazo», detalló la venezolana a un medio local.