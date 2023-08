Muere venezolano tras balacera con armas de guerra en el centro de Chile

Más de 50 cartuchos de balas de guerra se convirtieron en evidencia para los sabuesos de la Policía de Investigaciones de Chile en una plaza ubicada en las calles 22 y 23 Norte con 5 Oriente, en la Villa Don Gonzalo, en Talca, región central de Chile. Allí, la noche del martes se registró una balacera que dejó como saldo la muerte de Javier Pantoja, un venezolano que, según sus familiares se desempeñaba como taxista y quedó atrapado en el lugar luego de realizar una carrera.

“Llevo a unos clientes dominicanos a Talca y cuando los fue a buscar unas personas le dispararon”, aseguró un allegado sobre lo ocurrido con Javier.

Un video de cámara de seguridad que circula en redes sociales demuestra que al lugar llegaron dos grupos de jóvenes, en su mayoría, portando armas de fuego, reseña La Prensa.

Allí primero se saludan y, de pronto, uno de ellos dispara. Todos escapan del lugar, pero también se disparan entre ellos, quedando las personas lesionadas en el lugar, donde fueron rescatados por Carabineros”, se lee en el diario La Prensa, de la Región del Maule.

Hasta el lugar del suceso concurrió el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Crimen Organizado (UNAAC), Francisco Soto, quien instruyó a personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y también del Laboratorio de Criminalística de la misma institución, para iniciar los peritajes de rigor para determinar la dinámica de los hechos y la participación de personas.

En Facebook, Mibzar Jarib, pareja de Pantoja, escribió una dolorosa despedida: “¡Ay, mi vida! No sé, quisiera creer que esto es un sueño y que al despertar no pasará. Ya no podré hablar más contigo. Ya no habrá más mensajes ni llamadas hasta la madrugada que te ibas a taxiar. No sabes el dolor que siento al ver tus fotos, tus videos, al escuchar tus audios”, se lee.

Hasta el lugar acudió personal de Carabineros y también del área de salud. Los tres heridos, uno de ellos venezolano, fueron llevadas hasta el mismo recinto asistencial por parte de vecinos del sector. Javier, quien recibió impactos en el cráneo, habría fallecido en el lugar.

En el sitio se recolectaron 53 evidencias balísticas, que dan cuenta del uso de al menos tres armas de fuego en el enfrentamiento. Entre el armamento utilizado, el fiscal Soto señaló que “destaca un calibre 5.56, que corresponde a una munición de guerra de un fusil de guerra que fue utilizado en el delito, así como también una pistola Glock 9 milímetros y una pistola convencional”.

Por su parte, el comisario Jonathan Jaque, subjefe de la Brigada de Homicidios de Talca, afirmó que “en el sitio del suceso se realizaron diversas pericias, se levantó evidencia, cámaras de seguridad y se realizó un empadronamiento”, diligencias que continúan su desarrollo para determinar la dinámica de los hechos y la responsabilidad en los mismos.