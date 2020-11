MP Zulia solicita orden de aprehensión contra seis funcionarios de las FAES

El fiscal Tarek William Saab anunció este martes que el Ministerio Público (MP) solicitó una orden de aprehensión contra seis funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) como parte de la investigación que abrió su administración contra el organismo en el estado.

Saab identificó a los uniformados como José Rico, José Guzmán, Jesús González, Félix Morales, Manuel Mayz y Omar García, a quienes vinculó con delitos de trato cruel, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio y abuso de autoridad.

El fiscal detalló que la orden fue acordada por el Tribunal Tercero de Control Extensión Santa Bárbara del Zulia, “cometido en perjuicio de los ciudadanos Américo Ledezma y otros”.

El anuncio se da luego que este lunes Saab dijera en una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV) que recibió denuncias de violaciones de derechos y secuestro a un producto del Sur del Lago. El títular del MP también criticó a los funcionarios de la FAES y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“A un productor agropecuario le llegó el FAES y comenzaron a cavar una fosa. Nombramos un fiscal nacional para investigar eso. ¿Cuál era el fin, enterrar allí al productor agropecuario? Tuvo que ir una policía municipal y hubo un enfrentamiento entre los policías municipales, a rostro descubierto, y los funcionarios del FAES, que tenían capuchas con armas largas. No solo se inició una investigación, allí va a haber presos. Eso no puede ocurrir, en Venezuela no puede pasar”, describió.