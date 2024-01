MP solicita aprehensión de exdirectora de la Defensoría Pública por "vinculación a Gedo"

Tras la detención del ex fiscal Renny Amundaraín y el ex defensor público Adys Salcedo, para ser investigados por presunta colaboración con una peligrosa banda criminal, el Ministerio Público (MP) ahora solicita la aprehensión de la ex directora de la Defensoría Pública, Emily Pacheco, por su supuesta vinculación con los dos sujetos mencionados anteriormente.

Aparentemente, Pacheco también era colaboradora de el Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (Gedo), con el que además, pretendía favorecer a cambio de altas sumas de dinero, según el fiscal general, Tarek William Saab.

“Hoy se solicitó orden de aprehensión contra Emily Pacheco, Ex Directora de Auditoría de la Defensoria Pública, por aparecer junto a los precitados sujetos: vinculada a Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (Gedo) con quienes tenían comunicación y a quienes pretendían favorecer a cambio de altas sumas de dinero”, refirió el Fiscal a traves de su cuenta de X.

Esta mañana, Saab anunció la detención de el ex fiscal y el ex defensor público quienes están presuntamente vinculados a Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (Gedo). Indicó que a través de pruebas de "audio y video", se conoció que "colaboraban y mantenían comunicación con una peligrosa banda criminal".

#AVANCE… luego de ser #Detenidos por solicitud del @MinpublicoVEN el ex Fiscal Renny Amundaraín y el ex Defensor Público Adys Salcedo para ser #investigados e #imputados por los #delitos de Retraso u Omisión intencional de Funciones, Obstrucción a la Administración de Justicia… pic.twitter.com/J1br0dW4Uq — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) January 25, 2024

