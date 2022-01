Madre de niña zuliana que murió en el Río Grande de EE. UU. llora la pérdida de la menor

Mayerlin Mayor, quien es madre de la niña zuliana de 7 años que se ahogó intentando cruzar el Río Grande para llegar a EEUU y que respondía al nombre Virginia Lugo Mayor, expresó su dolor tras el fallecimiento de la menor en la travesía.

Según sus familiares, quienes viven en el barrio Felipe Pirela en el estado Zulia, la docente de profesión llamó a su casa para informar que la niña había fallecido. “Dejé a la luz de mis ojos. Mi hija se me ahogó”, refirió el portal El Pitazo.

Una de sus familiares, Mayibeth Mayor, fue quien recibió la llamada de la docente de profesión. Refiere que tras conocer la noticia de la muerte de la niña, la casa se llenó de tristeza y dolor.

Contó que Mayerlin Mayor y Victoria Lugo Mayor salieron de un pueblo llamado Acuña, en México, cercano a la frontera con EEUU para cruzar el Río Grande con un grupo de migrantes que tenían el mismo objetivo y con los denominados "coyotes". Antes de salir, envió una foto de ella con la menor.

Al llegar al río, las condiciones del afluente eran muy distinta a la que le habían descrito porque las aguas estaban crecidas y no llegaba a los tobillos. Tomó la decisión de cruzar junto a las otras personas y llegó un momento en que sus pies no tocaron el fondo.

“Ella cayó en un hueco con su hija. Las dos estaban ahogadas. Ella me dijo: ‘Yo estaba ahogada. Me quería morir cuando vi a mi hija ahogada. Me quería quedar ahí, pero algo me sacó. Dios me sacó. Ya yo estaba ahogada, ya yo estaba muerta”, relató Mayibeth al referido portal.

Indicó que Mayerlin logró pasar gracias a un compañero de travesía. Actualmente está con una familia evangélica venezolana que la recibió en EEUU, que es allegada a sus padres. Se tenía previsto que el cuerpo de Victoria llegara el 19 de enero a Texas para poder darle sepultura.

Sobre el caso de Victoria Lugo Mayor, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, manifestó que cuando se piense en la frase "Venezuela se arregló", recuerden lo que le pasó a la menor y a los más de seis millones de nuestros nacionales que salieron del país para buscar una mejor calidad de vida.

Cuando escuchen que Venezuela se arregló, piensen en esa niña de 7 años que murió ahogada intentando llegar a EEUU; piensen en los caminantes que han deambulado todo un continente o recuerden a los náufragos de Güiria. 6 millones de personas no huyen de un país que se arregló. — David Smolansky (@dsmolansky) January 18, 2022

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Por otro lado, México pedirá a los venezolanos visado de entrada a partir del 21 de enero, con lo que buscarán frenar el flujo de personas desde ese país a EEUU.

A pesar de las promesas del gobierno de Joe Biden sobre la migración, las mismas han quedado en espera durante el primer año de mandato. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, expresó el miércoles 19 de enero que este problema sigue siendo una «prioridad» para la administración del demócrata, que este 20 cumple su primer año en el poder.

"Nuestro compromiso con proporcionar un camino a la ciudadanía (a los inmigrantes indocumentados) sigue siendo inquebrantable", aseguró Mayorkas durante una rueda de prensa virtual junto a los otros tres miembros latinos del gabinete del mandatario.