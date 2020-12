Leocenis García arrolló a una mujer al salir de un centro de votación

Leocenis García, líder del partido político Prociudadanos, arrolló a una mujer al salir de un centro de votación de las parlamentarias en La Florida, Caracas.

Explicó que estaba con ella en la clínica La Florida. “Hasta ahora nada grave, al parecer. Pero he querido informarles”, agregó.

La señora Luzmila Carrasquel aseguró en un video que estaba bien y que el accidente se ocasionó por “una basura”. Enfatizó que el candidato se preocupó, solucionó y ocupó de las necesidades médicas.

Accidentalmente el señor que está aquí, me atropelló sin querer (…) No me puedo quejar, inmediata él me recogió en su carro y me trajo a esta clínica. Gracias a dios no tengo nada malo solo una fractura en el pie”, dijo Carrasquel.