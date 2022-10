Las adolescentes son las más vulnerables al suicidio en Venezuela

Las adolescentes son las más vulnerables a presentar riesgo de suicidio en Venezuela. Datos recientes del Centro Comunitario de Aprendizaje revelaron que en el primer semestre de este año, 44,8 % de las personas que atendieron y que pertenecen a este sector de la población, presentaron alteraciones en el estado de ánimo y tendencia a quitarse la vida.

“De toda la población atendida, 44,8 % de las personas que tenían alteración en los estados de ánimo y que presentaron riesgo suicida son adolescentes femeninas. Vemos que son la población, desde el punto de vista de salud mental, más vulnerable que hemos identificado y que requiere de acciones específicas de protección”, informó el psicólogo-psicoanalista Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap.

En comparación, la cifra de adolescentes masculinos con esas características se ubica en 15,3 %. “Una proporción que llega a ser 3 veces mayor en adolescentes femeninas. Cuando hablamos de niños y niñas, encontramos que las niñas tienen 7,4 %, mientras que los niños 3,1 %, prácticamente dobla la proporción; y en las mujeres 17,2 % y en los hombres 12,3 %”, agregó en una conferencia de prensa.

Contexto de emergencia nacional

Saraiba explicó que ese patrón diferenciado obedece al contexto de emergencia nacional y que después de la pandemia no se ha podido llegar al estado prepandémico. Señaló que no existe política pública en materia de salud mental, los programas y servicios para el apoyo de los niños, niñas y adolescentes están severamente debilitados y que las escuelas tienen también una serie de dificultades que les impide protegerlos.

“Las características de esta realidad que afecta a los niños, niñas y adolescentes y, en especial a las niñas y las adolescentes, no han cesado, sino que tiende a agravarse y a volverse crónico”, advirtió.

Explicó que las alteraciones del estado de ánimo —ansiedad y depresión— representan un porcentaje importante de los motivos de consulta de las adolescentes. Indicó que las principales manifestaciones son alteraciones mixtas (20,4 %), lo que reafirma que la ansiedad o la tristeza rara vez se presenta sola y que por lo general hay expresiones de ansiedad y depresión al mismo tiempo.

Luego se ubican los sentimientos de tristeza o llanto fácil, con 16,1 %; la depresión, con 14.8 %; y los sentimientos de angustia, con 11,3 %. Además del duelo, con 9,1 %.

“No solo se trata de que los niños, niñas y adolescentes se sienten tristes, sino que estos sentimientos de tristeza o de ansiedad afectan su rendimiento académico, su calidad de vida, las posibilidades de continuar en la escuela, de desarrollarse y de aprender de forma plena”, expuso.

Crecimiento sistemático en la atención

Neudith Morales, psicóloga de Cecodap, destacó que se registró un crecimiento sistemático en la atención que brindan a la comunidad, de forma presencial y remota. En el primer semestre de 2022 un total de 4.959 personas se beneficiaron, una cifra que demuestra que se superó la totalidad de pacientes atendidos el año pasado.

“La salud mental es un derecho que debe ser exigido. Cuando hablamos de salud mental no nos estamos refiriendo a una situación vaga, etérea. Cuando hablamos de salud mental, hacemos referencia a un derecho. No hay posibilidad de que hablemos de una salud física plena, de una garantía de derecho, si la salud mental no está garantizada”, manifestó el coordinador adjunto de Cecodap.