La paz llega lenta a Caracas tras horas de incertidumbre por lucha contra banda criminal

A 72 horas de que los cuerpos de seguridad retomaran el control de algunas zonas del suroeste de la capital venezolana controladas por el crimen organizado, residentes de esos sectores dijeron a Sputnik sentirse en paz.

Lo que vivimos entre el miércoles (7 de julio) y el viernes (9 de julio) fue horrible, parecía una guerra nunca había vivido algo, pero era necesario, esos delincuentes nos tenían en ascuas, realmente me sorprendió la acción policial”, dijo a esta agencia Miguel Flores de 45 años, residente del edificio Las Flores del sector El Paraíso.

El Paraíso está ubicado en el suroeste de Caracas, y es un lugar con muchos edificios y casas, en el que se encuentra un sector llamado la Cota 905, una montaña con viviendas de bajo costo y calles laberínticas, donde una banda denominada El Koki, como se apoda su principal cabecilla, Carlos Revete, se había hecho con el control.

Revete se encuentra prófugo y es uno de los hombres más buscados, al punto de que por información sobre su paradero las autoridades ofrecieron hasta 500.000 dólares.

En el último año, los enfrentamientos entre la banda El Koki y los cuerpos de seguridad se habían hecho frecuentes, y transitar por la zona como peatón o chofer se había convertido en motivo de preocupación.

Para mi era muy difícil, porque en mi trabajo nos ofrecen transporte, pero a mí no me querían traer hasta El Paraíso, porque a consecuencia de las balaceras de El Koki, esto se había hecho muy peligroso, así que tenía que quedarme cerca y caminar, sin saber si llegaría a mi casa en medio de una balacera, espero que ellos no vuelvan”, dijo Rita Fuenmayor.