“Bebecita del Crimen” ofrece 40 mil dólares por asesinato del jefe de policía de Perú

El coronel de la Policía Nacional de Perú, Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios, asegura ser un hombre de fe. “Sí. Soy devoto del Señor Cautivo de Ayabaca de Piura”, asegura a periodistas que conversan con él en Lima, luego que se difundiera el precio que puso por su cabeza en Lima, Wanda del Valle Bermúdez, la “Bebecita del Crimen”, expareja del abatido Christopher Fuentes González, más conocido como el Maldito Cris.

La amenaza de muerte contra el oficial se conoció por el testimonio de otro venezolano, Luis Alberto Castaño Flores, integrante de una facción de la sanguinaria banda el ‘Tren de Arangua’, detenido el martes pasado en una casa en la urbanización Mariscal Cáceres, en San Juan de Lurigancho, donde tenían cautivas en condiciones infrahumanas a 13 mujeres a las que explotaban sexualmente.

La respuesta de parte del alto mando policial no se hizo esperar y promete no retroceder ni amilanarse ante las amenazas de Bermúdez, a quien los cuerpos policiales buscan activamente desde el pasado 16 de junio cuando fue abatida su pareja.

A través de ATV Noticias, el efectivo policial volvió a asegurar que no le teme a la sicaria venezolana.

A esta dama, Wanda del Valle Bermúdez y compañía criminal, por haber nacido en un mundo delictivo, no le vamos a permitir que venga a querer intimidar. Ya iniciamos las acciones legales, vamos a continuar y no vamos a cesar hasta no ubicarla Esa señorita está perdiendo su tiempo. La Policía Nacional del Perú (PNP) está fortalecida”, advirtió el coronel.