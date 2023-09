“La Bebecita del Crimen” ahora ofrece propiedades, armamento y dinero por cabeza de jefe policial peruano

Quiere venganza a costa de lo que sea. La venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera, “La Bebecita del crimen’, la criminal más buscada en el Perú, se la juró al coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional Peruana por la muerte en enfrentamiento de su pareja Christopher Fuentes González, alias “Maldito Cris”.

En julio, tras la captura de un sicario venezolano perteneciente al Tren de Aragua, éste confesó que Bermúdez Viera le había ofrecido el equivalente a 40 mil dólares por el asesinato de Revoredo. Ahora, con la captura de Deivys Godoy Rodríguez (26), ‘Leandro Godoy’, quien llegó a Perú en 2019 y es ‘hermano de calle’ de Wanda, este delincuente reveló que ella lo contactó para que sea uno de sus “gatilleros”.

El 17 o 18 de abril llegó mi primo Moisés Campos Rodríguez (28), quien me dijo que Wanda lo había contactado indicándome que hay un paciente (un sicariato), enseñándome desde su celular la foto del coronel Revoredo”, relató Godoy Rodríguez, según Trome. Luego agregó: “Me dijo que me iban a pagar catorce mil soles, una casa, un establecimiento de cobro de cupos, un carro, moto y tipos de armamento, a lo cual yo me negué”.