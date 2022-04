Imputan a directiva de Guatire Textil por corrupción y otros delitos

El fiscal general Tarek William Saab informó este miércoles que el Ministerio Público (MP) imputó a los miembros de la junta directiva de la empresa Guatire Textil, ubicada en el estado Miranda.

En un mensaje publicado en Twitter, Saab detalló que los ejecutivos fueron imputados por los delitos de corrupción propia agravada en grado de complicidad, ejecución de actividades no permitidas y contravención de planes de ordenación del territorio.

También se le imputaron los cargos de cambio, obstrucción o sedimentación, degradación de suelos aptos para la producción de alimentos y destrucción de vegetación en las vertientes.

1) #IMPUTADOS miembros de la Junta Directiva

de la Empresa Guatire Textil en Miranda: por los #delitos de: Corrupción Propia Agravada en grado de Complicidad.Agavillamiento. Ejecución de Actividades no permitidas. Contravención de Planes de Ordenación del Territorio. — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 27, 2022

La información se conoce luego de que el pasado 25 de abril, el Ministerio Público imputara al alcalde del municipio Zamora, Raziel Enrique Rodríguez Villanueva, por hechos de corrupción y violencia.

Según el MP, Rodríguez Villanueva, valiéndose de su cargo como máxima autoridad del sector Terrinca en Guatire, el pasado 12 de abril junto a funcionarios de PoliZamora y representantes de la empresa Guatire Textil, ocasionaron "destrozos en Villa Zamora".

Debido a ello, la Fiscalía imputó al alcalde por los delitos de corrupción propia agravada, abuso de funciones, ejecución de actividades no permitidas, contravención de planes de ordenación del territorio, cambio, obstrucción o sedimentación, degradación de suelos aptos para la producción de vegetación en las vertientes, afectación y aprovechamiento de especies de patrimonio forestal, autor en el delito de amenaza e intimidación, cómplice no necesario en el delito de privación legítima de libertad, agavillamiento y cómplice no necesario en el delito de simulación de hecho punible.

El pasado 17 de abril, el Ministerio Público citó al alcalde del municipio Zamora por ordenar el derribo de varias casas de agricultores que, posteriormente, fueron detenidos por los cuerpos policiales.

La medida se tomó después de que primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, solicitara una investigación contra el mandatario municipal, a quien catalogó de "fascista".