Guaidó reta a Maduro a intervenir en zona de Caracas controlada por bandas

El opositor venezolano Juan Guaidó retó este jueves al presidente Nicolás Maduro a intervenir en la Cota 905, una zona de Caracas controlada por bandas, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son sistemáticamente atacadas por delincuentes y sacadas del barrio entre disparos y amenazas.

Si Maduro dice que controla algo, ¿por qué no se va en este momento a la Cota 905 a apoyar a nuestros funcionarios? Trata de vender un control que no tiene ni en la capital. Mientras, nuestros funcionarios no pueden ni defenderse debido al amparo del dictador al crimen organizado”, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter.