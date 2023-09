Gaby Loops reaparece y habla sobre muerte de Mayor: “No hace falta probar nada cuando la conciencia habla por ti”

El hermetismo que envolvía a la influencer Gabriela Chacín, Gaby Loops, llegó a su fin este 21 de septiembre luego que la empresaria reactivara su cuenta de Instagram, donde se pronunció sobre el caso José Antonio Mayor, quien fue arrollado el viernes 8 de julio de 2022 en la avenida Fuerzas Armadas.

Un hecho que conmocionó al Zulia y que como desenlace tuvo la detención de Tulio Enrique Faría, propietario de una empresa de fumigación y esposo de Chacín. Además, se rumoró en redes sociales que Gaby había huido a Estados Unidos junto a sus hijos, pese a que el Ministerio Público solicitó una orden de captura en su contra tras determinar que, presuntamente, sí habría participado en el forjamiento de los papeles del carro que conducía su cónyuge, al arrollar a Mayor, y así hacerle creer a las autoridades que no le pertenecía.

Justo un año después de ese rumor de su salida de Venezuela, Gaby reapareció en la plataforma digital donde dio más detalles de lo sucedido a través de unas seis historias. En la primera mostró un pasaporte con un sello de salida o entrada a Colombia y desde ahí empezó a describir “el miedo paralizante” que vivió desde el suceso y luego que la hermana de la víctima, Adriana Mayor, iniciara una férrea campaña en búsqueda de información y de justicia terrenal.

“Hoy, hace exactamente un año, salí pensando que volvería, muerta aunque respirando, de una de las situaciones más dolorosas, expuesta, señalada y sin valentía, matando mi espíritu, hundida en la guerra emocional y mental que me consumía, donde sin duda, elegí ser mamá antes de mujer”, explicó Chacín sin aclarar su paradero.

Enfatizó que con lo acontecido experimentó un dolor agonizante. “Fue un proceso donde solo yo sé cuánto lloré y la noche donde de rodillas le pedí a Dios que todo fuera dirigente para ambas familias”, refirió.

La zuliana, quien tiene varias tiendas de lazos y accesorios en Maracaibo, argumentó que no volvió a las redes para venderles su verdad ni para justificarse, “porque no hace falta comprobar si eres una buena persona, no hace falta aclarar rumores donde te pintan y crean como el personaje malvado del cuento, no hace falta dar explicaciones de por qué tomaste las decisiones que tomaste, no hace falta defenderse de los criterios y pensamientos mal infundados”.

“No importa cómo me describan porque las personas que realmente me importan, que son aquellas que me conocen, me quieren y me valoran. Las palabras les sobran. Dios ha sido testigo de que detrás de mis intenciones y acciones se encuentra un gran amor. No hace falta probar nada cuando la conciencia habla por ti”, sentenció.

A la vez, Chacín comentó que después de un año de partir de Venezuela, entendió que con dolor se logran hacer muchas cosas. “Podemos sufrir, culpa, victimizarnos, escondernos y humillarnos hasta herir, pero también podemos elegir usarlo y transformarlo completamente para ayudar, amar y sanar”, dijo.

“El dolor no es villano, sino un maestro de vida. Nunca, nunca, nunca podremos cambiar las circunstancias dolorosas y desbastadoras que nos han tocado o que nos tocarán vivir. Nunca podremos elegir los acontecimientos, pero siempre podremos escoger nuestra manera de aprender de ellos. Esa es nuestra gran libertad”, fue la cita con la que cerró el grupo de historias.

Luego hizo una publicación con una serie de fotografías en lo que parece un aeropuerto y dentro de un avión, no especificó su rumbo.