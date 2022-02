Funeral de bebé asesinado por Guardia Costera trinitaria se realizó este viernes

Este viernes se realizó el funeral de Yaelvis Santollo Sarabia, el bebé que murió luego de que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago le disparara cuando estaba en una embarcación junto a su madre y otros 17 venezolanos.

La misa y el velatorio se realizaron en la iglesia del Nazareno en Arima, en la isla trinitaria.

El padre del bebé, Yermis Santollo asisitió al acto junto a otros familiares. Pero la madre sigue hospitalizada tras recibir un disparo en la clavicula.

Al funeral asistieron varios medios de comunicación que publicaron imágenes de la despedida de la familia de Yaelvis antes de ser sepultado.

Yermis Santollo caresses the coffin bearing his son, Yaelvis Jose Santollo Sarabia, during the funeral service at the Church of the Nazarene Robinson Street, Arima, today.

[Video by OTTO CARRINGTON] pic.twitter.com/WXslmZrHzG

— T&T Guardian (@GuardianTT) February 18, 2022