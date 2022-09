"Fue un cortocircuito lo que acabó con mi negocio": dueño de la carpintería Divino Niño

Siete días después del fuerte incendio en la distribuidora de carpintería Divino Niño, ubicada en el sector El Tránsito de la parroquia Cacique Mara, las labores de extracción de escombros y limpieza del local continúan.

El equipo del Diario Versión Final acudió al lugar de los hechos para constatar los estragos del siniestro y verificar las causas del mismo.

Henyerbern Valles, dueño de Carpintería Divino Niño, confirmó la causa del incendio y las consecuencias del mismo.

“Contrario a lo que pueda especular, fue un cortocircuito lo que acabó con mi negocio”, declaró Valles. “Las cámaras estuvieron grabando hasta que el incendio se extendió a alcanzar la madera y aquí no entró nadie”.

Las pérdidas se calculan en más 80 mil dólares, pero el propietario del negocio, pese a lamentarse por el suceso, se niega a dejarlo morir.

Valles asegura que hará lo humanamente posible para reponer lo perdido durante el siniestro, aunque requiere de una suma de dinero considerable.

"Cerca de 50 mil dólares necesito para recuperar lo perdido y responderle a los clientes por los trabajos que debíamos entregar", añadió Valles. "Aquí seguimos trabajando, pero con los ánimos un poco bajos.

El propietario del negocio de más de 18 años, explicó que recibió el llamado alerta en la madrugada, pero cuando llegó al lugar no había nada que hacer, solo esperar que el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo controlara el incendio.

“Yo llegué y me quedé afuera, no me atreví a pasar”, confesó Valles. Sin embargo, sus empleados sí ingresaron hasta cierto punto y tomaron fotografías de las llamas. “El fuego no se extendió aún más porque parte de la estructura lo aprisionó”.

El incendio fue sofocado gracias a la utilización de 400 mil litros de agua y a la colaboración de bomberos San Francisco, Cabimas y PDVSA. Las llamas provocaron pérdidas de más de 80 mil dólares. “Algunas de las máquinas que perdimos son importadas, intentaremos reponerlas de segunda mano”, comenta Valles.

Familias afectadas

La noche del incendio el pánico se apoderó de los vecinos de El Tránsito, luego de que 10 familias afectadas por el incendio tuvieran que abandonar sus viviendas para protegerse del fuego.

Fueron 17 personas que corrieron a protegerse en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), debido a quedaron atrapados entre el galpón y sus hogares.

Afortunadamente, para los habitantes del sector la terrorífica noche solo será una anécdota que contar, debido a que no se produjeron registraron muertos ni heridos.