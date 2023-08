Fue un accidente, no un suicidio: Aclaran muerte de venezolana en Bogotá durante reciente sismo

Durante el temblor de 6,1 grados, del pasado 17 de agosto, una venezolana identificada como Marialy Moreno Mosquera, de 26 años, cayó desde un séptimo piso, mientras intentaba escapar de un apartamento en el barrio Madelena en el sur de Bogotá.

Contrario a las especulaciones de suicidio, una amiga cercana a la joven se encargó de aclarar las causas de la muerte de Moreno.

Sostuvo que la criolla se había quedado encerrada y no tenía otra forma de salir.

En una publicación de homenaje a su amiga Marialy Moreno, la joven recibió un comentario en el que le preguntaban: “¿Y por qué se tiró? ¿No era mejor por las escaleras o el ascensor?”, a lo que ella respondió explicando todo.

“Voy a responder esta pregunta y que a su vez se respondan todas las similares a esta. Porque para mí es muy importante cambiar la percepción que muchas personas tienen de ella”, dijo Maria Paula Isturiz.

“No quiero que vean a Marialy de una manera suicida porque ella amaba mucho la vida. Incluso hizo lo que hizo, tomó la decisión que tomó, en un intento de salvar su vida a como diera lugar, ella no se lanzó, a ella no la encerraron, a ella no la secuestraron ni nada de esas cosas que he leído, que me parten el corazón”, sostuvo Paula Isturiz.

La mujer contó que en la noche anterior al temblor, Marialy Moreno se había quedado en el apartamento de un amigo viendo películas; al día siguiente el amigo se levantó para ir a trabajar y le dijo que salieran del apartamento juntos porque ella también debía trabajar, pero ella le dijo que se iba a quedar.

“Ella le responde que se quería quedar a dormir un rato más. Él le dice: ‘bueno, está bien’ y se fue. En esa casa había un inquilino que también se tenía que ir a trabajar, no escuchó bulla, no escuchó que había personas, porque si él hubiese escuchado que ahí había alguien no cierra la puerta con llave. Como toda lógica, por toda la inseguridad, por todo lo que se vive en Bogotá”, relató.

En el video, la mejor amiga de Moreno defendió a la persona que dejó encerrada con llave a su amiga y sostuvo que la consideraba inocente justamente porque salió del lugar pensando en que no fueran víctimas de los ladrones.

Isturiz continuó su relato diciendo lo que ella cree que pasó durante el temblor: “Ese día hubo cuatro sismos, me imagino que en el primero ella se levantó y se vistió, porque tenía ropa de salir, su cartera, todas sus cosas. En el segundo sismo ella se desesperó, se sintió acorralada, desesperada, con mucho temor y como ella en su infancia, me cuenta su mamá, trepaba árboles para bajar mangos y escalaba, pensó que podía salvar su vida bajando piso por piso, por la parte exterior del edificio”.

Detalló que Marialy bajó varios pisos de esa forma, pero que llegó un momento en el que una de sus piernas no le respondió, no encontró apoyo, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

La mujer aclaró que el video lo hizo para desmentir los supuestos problemas de depresión que tenía su amiga, difundidos por algunos medios de comunicación, que hasta le cambiaron el nombre de Marialy a María Liz y finalmente pidió que respetaran la memoria de su amiga.