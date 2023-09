Fiscalía ordena investigación contra humorista "La Titi" por incitar al odio

El fiscal general Tarek William Saab publicó este viernes, en su cuenta X, la designación por parte del Ministerio Público de la Fiscalía 61 Nacional, para iniciar una investigación contra el comediante Breinel Zambrano, "La Titi", y un grupo de individuos, a causa de presuntos actos discriminatorios a personas con discapacidad.

Es una confesión que puede sonar terrible, pero me gusta y me gusta reírme, y reírme demasiado de las personas con discapacidad. No puedo ver a un hombre, alguien torcido", reveló Zambrano en el podcast 'El Grupito de Atrás', siendo blanco de críticas a través de las redes sociales.