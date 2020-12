Familiares de los 13 pemones detenidos exigen su libertad

Desde la Gran Sabana, familiares de los 13 pemones que permanecen en el centro de reclusión Rodeo II aseguraron que continuarán exigiendo su libertad y negaron que las fotos que circularon recientemente en redes sociales denunciando su desnutrición sean de sus hijos.

“Nuestros muchachos están padeciendo algunas enfermedades, estamos claros en eso como familiares de los muchachos, pero hacemos un llamado a que no estén publicando imágenes no aptas. Eso afecta o no beneficia en nada la libertad que estamos exigiendo nosotros como familiares de los 13 pemones que son presos políticos“, indicaron los familiares a través de un video difundido en redes sociales este 19 de diciembre.

Las familias, acompañadas por el Foro Penal, representante legal de los pemones, pidieron “respeto” para que no se obstruya la exigencia de libertad de los jóvenes.

#19dic pronunciamiento de familiares de los 13 indígenas Pemon Presos Políticos recluidos en el Rodeo II desde la comunidad de Kumarakapay en Gran Sabana-Venezolana pic.twitter.com/CMFKn71nSD — Olnar Ortiz Bare (@olnarortiz) December 19, 2020

Los 13 pemones fueron detenidos a finales de 2019 tras ser señalados de participar en el asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar. Posteriormente los acusaron de “terrorismo”, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y enviados a juicio.

Se trata de Óscar Pérez, Leomar Delgado, Alfredo Fernández, Frank Fernández, Fiacencio Meya, Amilcan Pérez, Frederick Fernández, Lisandro González, Carlos García, Pantaleón Pérez, Willy Martínez, Ronny Sánchez y Salvador Franco.

Este 18 de diciembre, la madre de tres de los detenidos, Felicia Pérez, difundió otro video en el que también afirmaba que las fotos que habían difundido defensores como Tamara Suju, que mostraban hombres desnutridos con las caras tapadas, no son de sus hijos. “Pedimos y seguiremos pidiendo la libertad de nuestros 13 hijos“, dijo.

En septiembre pasado, el coordinador de Pueblos Indígenas de la organización no gubernamental Foro Penal, Olnar Ortiz, denunció desde las puertas del centro penitenciario que los indígenas estaban aislados y no recibían la debida alimentación.

En noviembre, la defensa de los 13 pemones había solicitado que los evaluara un médico pues desde su detención y traslado a Caracas sufren el deterioro de su estado de salud.