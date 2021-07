Familiares de desaparecidos en costas venezolanas reclaman respuestas concretas al gobierno de Maduro

El director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las desapariciones Forzadas y Trata en las costas de Venezuela, Jhonny Romero, pidió nuevamente respuesta al gobierno de Nicolás Maduro por los compatriotas desaparecidos en costas venezolanas.

“Hemos pedido investigación, búsqueda, judicialización, pero hemos recibido del Gobierno cualquier cantidad de excusas, de explicaciones, pero en la práctica no hemos recibido respuestas”, agregó.

“Los organismos de seguridad encargados para investigar, no investigan y no dan respuestas. El ministerio Público solo tiene papeles que hemos entregado pero no hacen nada con ellos. Lamentamos que dos años después nuestros familiares sigan desaparecidos porque no están muertos, no se ahogaron en alta mar. Nuestros familiares viven porque nosotros continuamos investigando y más allá de saber que están en manos de bandas criminales también recibimos llamadas de personas que nos están extorsionando y en el proceso de extorsión nos envían pruebas de que nuestros familiares están vivos”, insistió.