Encuentran muerto a profesor en Caracas que había sido acusado de abuso

Un profesor de matemáticas se quitó la vida en Caracas tras recientes denuncias realizadas en su contra por presunto acoso sexual a menores de edad.

El hombre identificado como Carlos Giovanni Contreras García, de 57 años, se habría suicidado en horas de la mañana del miércoles 5 de mayo en la avenida San Martín de la capital venezolana.

En este video una exalumna del Colegio Monseñor Castro, en #Caracas, denunció a un profesor llamado Carlos Contreras por presuntos casos de acoso sexual a menores de edad. (La denuncia es de hace 5 días): ⬇️https://t.co/7VMQZH9LJh — Yohana Marra (@Yohanamarra) May 5, 2021

La joven Valerie Michelle Small denunció que Contreras García, quien daba clases de matemáticas y computación en el Colegio Monseñor Castro hasta tercer año de bachillerato, “abusaba de su poder” como profesor “para aprovecharse de las niñitas que estudian” en esa unidad educativa, reseñó La Nación.

“Su modus operandis es el siguiente: te da clases desde primero hasta tercer año, en este último él elige a qué niña manipular. Tengo gente conocida que tuvo relaciones sexuales con él. En ese entonces teníamos 13 o 14 años de edad y él era un hombre de 45 años, con esposa y una bebé”, relató hace casi una semana.

Small compartió un video de casi 13 minutos de duración en el que relata los supuestos acosos de Contreras García contra menores de edad.

“Él es una persona súper encantadora, que te cae bien desde el principio, es súper inteligente y agradable; usa eso para envolverte. Recuerdo que esas personas con las que él tuvo algo físicamente, eran vulnerables y estaban pasando por problemas y él las manipulabas de tal punto que ellas pensaban que tener algo con él estaba bien”, añadió.

La joven afirmó que su promoción quiso denunciar lo que estaba ocurriendo en el colegio, pero el “miedo” a que no les creyeran por el respeto y la influencia que tenía ese profesor en el Monseñor Castro no les permitió dar el paso.

“Esto es algo que ha pasado por muchos años porque sé de caso de niñas para esa época que estaban delante de mi promoción, sé de casos de mi promoción y de promociones menores a las mías. (…) Esto es algo grave y delicado que estas personas abusen de su poder, inteligencia, encanto y experiencia para manipular a niñas de 13 años de edad”, continuó relatando.

Afirmó que los “besos” y otras cosas entre Contreras García y menores de edad sucedían en el salón de computación de esa unidad educativa, en horas de la tarde, cuando ya no había nadie en el lugar.

“Sé que muchas del Monseñor me siguen y me gustaría que alzaran su voz porque no es normal que una niña de 13 años tenga algo con su profesor de 50 años que dice que es su amigo, que la cuidará y que te protegerá, pero se está aprovechando de ti, de tu vulnerabilidad y de tu inocencia”, dijo.