En Venezuela el 75% de las víctimas de violencia sexual son niños, niñas y adolescentes

A propósito del Día Internacional contra las Mujeres y por las denuncias con respecto a los abusos sexuales y violencia contra los niños niñas y adolescentes, la ONG Tinta Violeta realizó un foro cuyo objetivo fue mostrar acciones y perspectivas para abordar y erradicar esta problemática. El panel estuvo conformado por integrantes de Unicef, el Ministerio Público y el Comité de Derechos del Niño.

Delia Martínez, especialista en psicología clínica y en derechos de la niñez y la adolescencia de Unicef reveló durante su ponencia que 75% de los casos de violencia sexual en el país son contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que estiman que puede ser mucho más alta debido debido a que “no alcanzamos a evaluar los 335 municipios” de Venezuela, reseñó Tal Cual.

“Cada vez hay más casos de matrimonio infantil y uniones tempranas de hecho, sabemos que muchas veces está detrás de situaciones de abuso”, resalta.

Destacó la importancia de “generar información de dominio público” que permita a las organizaciones del Estado crear políticas públicas de prevención.

Claves para la prevención

Martha Rodríguez, especialista del área de violencia basada en género en Unicef subrayó la importancia de escuchar a los niños y niñas y favorecer ese tipo de entornos para que no tengan miedo de hablar. “En un estudio reciente en la región realizado a adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, sólo el 1% pidió ayuda”, revela.

“Las niñas y los niños no se inventan las historias y menos cuando están hablando con historias relacionadas con temas sexuales mayores a su etapa de desarrollo. Sin datos esto es invisible, sino tenemos datos, no hay detección, atención, tratamiento, protección, ni justicia”, puntualiza.

En lo que se refiere a recomendaciones, José Ángel Rodríguez abogado e integrante del Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas dice que a pesar de tener logros todavía la el Estado y la comunidad internacional sigue fallando. “A pesar de todo el andamiaje que tenemos, seguimos fallando en la función fundamental de protegerlos porque los niños niñas adolescentes siguen invisibilizados en las políticas públicas. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió durante la pandemia por covid-19 donde el aumento de violencia de casos de todo tipo se disparó”.

En otro orden de ideas, Daniella lnojosa directora general de la ONG Tinta Violeta, militante feminista y perteneciente de la red La araña feminista recomendó durante su ponencia qué hay acciones básicas que se pueden tomar para prevenir como el no tener “pacto de silencio con los chamos. Porque cuando le dices no le digas a tu mamá o papá, se le enseña que están bien los pactos de silencio. Si es víctima de abuso sexual, va a creer que si su agresor le pide que no diga nada, va a estar bien porque su propia familia se lo enseña”.

Por su parte, Michael Diaz Mendoza, abogado y director de la oficina de protección a la familia y la mujer en el Ministerio Público explicó que el proceso en la unidad de atención a la víctima se ha simplificado para evitar que quien denuncia se “pierda en el camino”.

Expresó que de la mano de Tinta Violeta han creado talleres de formación y sensibilización para que quienes reciban a las víctimas brinden de la manera correcta.

“El gran reto está en la cultura y práctica del funcionario o funcionaria”, asegura.