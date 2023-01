El emotivo adiós del pequeño Joshua

Entre una treintena de globos de colores, personas vestidas de blanco y música, fue despedido el pequeño Joshua Pabón, quien falleció la tarde del viernes 13 de enero luego que ingresara a una piscina de Aquatica.

“Te enviamos muchos globos al cielo para que juegues con ellos. Me siento eternamente agradecido con Dios por prestarte un ratico (…) Solo me queda decirte gracias Titi, cumpliste en poco tiempo aquí en la tierra una excelente labor”, comentó el tio del niño, Jeremy Pabón Arévalo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Versión Final (@versionfinalweb)

El joven señaló que durante la muerte del niño se cansó de esperar que el menor se levantara y nunca pasó. “Bebé te pusimos juguetes para que juegues cuando te sientas triste o solito”, refirió.

Jeremy Pabón Arévalo también aclaró en sus redes sociales lo sucedido. “No es como la gente comenta y dicen que descuidamos al niño o que él se tiró de un tobogán y le dio un ataque epiléptico o que nosotros ingerimos bebidas alcohólica”, comentó.

“Joshua en ningún instante se tiró del tobogán, ni tampoco le dio un ataque epiléptico, la autopsia lo demuestra. Él estaba jugando tranquilo en la piscina que no tenía ni 60 centímetros de agua. Quienes nos conocen saben de qué manera cuidábamos a Titi le teníamos una protección enorme”, sentenció.

Puntualizó que cuando sucedió lo ocurrido “el personal del parque no dejaban acercarnos a él”. “Le estaban prestando los primeros auxilios, unas personas que no están capacitadas para hacerlo (…) No cuenta con algo cm que auxiliarlo. No tenían una ambulancia en que socorrer a nuestro bebé solo había tres persona pendiente de una piscina con tantos niños”, se quejó.