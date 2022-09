Director nacional del Cicpc habilita sus redes sociales para capturar a "El Conas"

El director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, habilitó este sábado sus redes sociales para recibir cualquier información que dé con el paradero de Óscar Enrique Guzmán Chirinos, alias "El Conas", presuntamente vinculado con el lanzamiento de las últimas granadas a establecimientos comerciales del Zulia.

Además de estar solicitado por extorsión, "El Conas" posee notificación roja ante Interpol y registros policiales por homicidio, aseguró Rico en una publicación en su cuenta de Instagram, que acompañó con una fotografía del antisocial y el número de su cédula de identidad.

"Trabajaremos sin descanso hasta lograr su pronta aprehensión y llevar tranquilidad a la población zuliana", expresó el jefe policial.

Horas antes, la medianoche de este sábado, circuló un audio por WhatsApp, al parecer, de "El Conas", donde reiteró su amenaza al fiscal general Tarek William Saab porque, según dijo, la Fiscalía presentó a 12 integrantes de su familia que tildó de "inocentes".

"Se lo dije al fiscal general, Tarek William Saab, que si me presentaba a la familia iba a correr sangre en la nación. (...) Aquí el terrorista y el criminal soy yo, esas 12 personas que están presas son inocentes. Y ya lo he dicho, toda acción tiene su reacción. ¿El Estado me está retando? Bueno, aquí va a haber desastre hasta que no se haga justicia con la familia Guzmán", se escucha en el audio.

Rico ha notificado los últimos días sobre una serie de detenciones en torno al buscado criminal. El pasado 14 de septiembre, anunció la captura de seis personas vinculadas a los ataques con granadas contra centros comerciales y negocios de Maracaibo y Cabimas, miembros de las bandas de “El Conas” y “El Adriancito”.

En el procedimiento fueron aprehendidos Lucía Acosta De Guzmán (31), Rubén Guzmán (45), Cesar Guzmán (51), Orlando Guzmán (41) y Edwin Navarro (29) y un adolescente de 17 años.

Un día después, se conoció la detención de otros tres colaboradores de "El Conas", entre ellos un expolimaracaibo.

Los capturados quedaron identificados como Argelia Pirela De Cristalino (33), apodada "La Barbie"; Yhoiser Ramón Cubillan Villalobos (38), apodado "Cubillán"; y Ángel Renato Barboza (21), apodado "El Gago".

El jefe nacional del Cicpc informó en Instagram que ellos "eran encargados de suministrar información de Instituciones del Estado, comerciantes y locales comerciales a 'El Conas', para que éste los contacte e inicie las extorsiones y atentados contra quienes se niegan a cancelar el dinero exigido".

Pero no termina allí. La tarde del viernes 16 de septiembre fueron detenidas en Carabobo dos hermanas y una prima de "El Conas", quienes se encuentran vinculadas a diversas extorsiones en el Zulia, aseguró Rico en sus redes sociales.

En la Urbanización Ricardo Urriera, sector II, parroquia Miguel Peña, fueron aprehendidas Bianca Carolina Guzmán Chirino (27) y Betsabeth Carolina Guzmán Chirino (19), identificadas como hermanas de "El Conas".

En otro procedimiento, fue apresada Kisbelis del Carmen Guzmán Vega (21), luego de comprobar que esta, a través de Whatsapp, "solicitaba a su primo, efectuar múltiples atentados terroristas en contra de los organismos de seguridad y el Estado venezolano" por detener a las dos féminas.

"Les hago un llamado a los venezolanos, a todos los que conozcan familiares de funcionarios del Cicpc, jueces, fiscales y Guardias del Conas háganmelo saber que yo me encargo de ejecutarlos. ¿A ellos les gusta meterse con mis familiares que son inocentes? Ahora mi organización se va a meter con sus familiares que también son inocentes", recalcó en el audio "El Conas".