Difieren audiencia de presentación del locutor Lenin Rojas

Este jueves 16 de marzo fue suspendida la audiencia de presentación del locutor Lenin Rojas, señalado de cometer un presunto abuso sexual contra la joven María Virginia Montiel.

El proceso, que se realizaría ante el Tribunal 4 de Control de Violencia de Género, fue diferida por causas desconocidas.

Rojas se presentó en el Palacio de Justicia con su equipo de defensa para escuchar la formalización de la acusación por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, tras conocerse la decisión del Tribunal, el comunicador social salió del lugar acompañado de dos funcionarios policiales que lo escoltaron hasta su vehículo.

El pasado 6 de marzo, el Ministerio Público acusó al sujeto por "actos lascivos y acoso u hostigamiento". Días después, la emisora Ok101 FM, tomó la decisión de suspender el programa “Ni Tan Cuadrados”, conducido por el aludido ciudadano.

Sus defensores alegan que el proceso se trata de un "linchamiento público" que ha tenido Rojas, y apelan por el cumplimiento de la "tutela judicial efectiva".

"El señor no es violador, no es un depredador sexual y que no ha cometido actos que determinen una calificación dentro de un proceso judicial, derivado que no existe una sentencia firme” para realizar esas acusaciones, dicen.