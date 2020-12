Detienen a manifestantes por trancar avenida Milagro Norte en protesta por agua y electricidad

Por trancar la avenida Milagro Norte, en protesta por las reiteradas fallas en el servicio eléctrico y la falta de agua potable, fueron detenidos varios manifestantes este martes en la mañana, según denuncia colgada en Twitter por la diputada a la Asamblea Nacional, Nora Bracho.

Días sin agua, los ciudadanos, días sin luz, y no es posible que no hay nadie que les resuelva, no es posible que no hay gobierno que dé la cara a la gente que está padeciendo y sufriendo”, dijo la parlamentaria en un video.