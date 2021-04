Detienen a 30 personas por asistir a fiestas clandestinas en Carabobo

Funcionarios de la Policía municipal de Guacara detuvieron la noche del sábado a 30 personas en fiestas clandestinas y clubes nocturnos sin la debida permisología sanitaria, desobedeciendo la cuarentena radical para cortar los contagios del Covid-19.

El gobernador de la entidad, Rafael Lacava, tildó a los detenidos como “irresponsables”, luego de ser apresados por asistir a este tipo de reuniones sin cumplir las normas de bioseguridad.

“Irrespetaban el decreto presidencial, regional y municipal de cuarentena radical. Esto no me gusta para nada, pero no nos queda otra opción”, escribió en un tuit.

Lacava acompañó su publicación con un material audiovisual en el que muestra a los detenidos haciendo fila, guardando entre ellos distanciamiento social, por orden de las autoridades, quienes les dieron una charla.

“¿Cómo quieren que se los diga? La gente se está muriendo por el coronavirus y la única manera para evitarlo es cuidándonos”, apuntó, instando a los ciudadanos a mantener las medidas necesarias para evitar la propagación del coronavirus.