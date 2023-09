Descuartizan a joven zuliana y la arrojan al río Medellín: ¡Buscan a su expareja!

La sospecha se corroboró de la peor manera posible. Este domingo, familiares de Yoenglis Maru, zuliana de 22 años, reconocieron los restos de la joven desaparecida hace poco más de 8 días en Medellín Colombia.

A las 6:00 de la mañana, expertos forenses extrajeron su torso y su cabeza en aguas del río homónimo de la ciudad, específicamente a la altura del puente Guayaquil, cerca de la estación del Metro Industriales.

Resaltaba un tatuaje de mariposa en la espalda y cerca del omóplato, una rosa y una estrella. Sus familiares la identificaron de inmediato en la morgue.

Tras el hallazgo y reconocimiento de los restos sus allegados usaron la red social Facebook para referirse a los posibles responsables. Mayetsi Boscán, subió un post con las fotos de su hija en compañía de una chica y otra acompañada de Luis Final Bagruela, su expareja.

Aprendan a escoger a las amistades. Este es supuestamente una amiga de mi hija. Se hace llamar Cintia. No sabemos el apellido y este es el supuesto exnovio, Luis Finol Bagruela. Todos venezolanos. Me le apagaron la sonrisa a mi pequeña Peppa, no es justo”, escribió.

De acuerdo con su versión, la mujer de la que se refiere se deslindó de la búsqueda porque “casualidad” viajaría a Cúcuta y Finol Bagruela se iría a Cali a vender un carro. “Pero eliminó sus redes y ya no tiene el mismo número de teléfono. Ayúdenme a difundir para que se haga justicia”, denunciaba. Las autoridades policiales de Medellín tratan de identificar a la amiga de la víctima e indagar a ciencia cierta si participó en el homicidio.

Trascendió que algunos testigos aseguran que antes de desaparecer el sospechoso y Yoenglis tuvieron una discusión con conatos de violencia. Versiones de conocidos indican que la muchacha puso fin a la relación recientemente y Luis no lo había tomado de la mejor manera. Ese último día que la vieron sus vecinos estaría con Cintia y Luis.

Hay mi reina que dolor tan grande me dejaste a mi y mis hermanos. No puedo explicar lo que siento. Es difícil. Que un hombre te quitara la vida de esta manera. No puedo con este dolor tan grande. Cuando una mujer no quiere tener más una relación con otra persona es mejor terminar y ya, pero cómo este perro me la va a matar. ¡Dios no tendrá misericordia de ti!”, escribió Ricardo Maru en su Facebook.