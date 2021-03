Denuncian detención “arbitraria” de zuliano de origen alemán

Iriángela Torres denunció que este lunes en el medio día su esposo, Fernando Francisco Gierster Adrover, fue “secuestrado” por presuntos funcionarios de la Policía Municipal de San Francisco (Polisur), quienes alegaron que detenían al hombre de origen alemán por porte ilegal de armas.

Esta mañana los efectivos del Servicio de Investigaciones Penales de Polisur se lo llevaron encañonado de la puerta de mi casa delante de mi hija y nieto. Lo requisaron, no tenia nada, estábamos regando las matas, estaba en ropa de casa, y al momento que fue a cerrar el porton lo interceptan estos supuestos efectivos, porque no estaban identificados”, detalló la mujer, al tiempo que denunció que Gierster Adrover fue golpeado dentro del vehículo.

Torres señaló que los funcionarios estaban uniformados y se trasladaban en dos carros particulares. Un Cavalier vinotinto y un Daewoo plateado. Precisó que el hecho ocurrió pasadas las 12:00 del mediodía y que hasta la hora desconoce si su esposo tiene vida.

Esto es un caso evidentemente de extorsión. Él (Gierster Adrover) acaba de vender su carro hace tres meses. Los policías me dijeron que él lo vendió para comprar una Glock y lo requisan y no tenía nada. Le pregunté al policía por qué se lo llevaban y me dijo que no lo vería más nunca”, agregó Torres.