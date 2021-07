Delincuentes de la Cota 905 amenazan con “picar” a periodistas que cubrieron operativo

Presuntos delincuentes vinculados a las bandas delictivas de la Cota 905 se encontrarían en la búsqueda de los periodistas Daniel Quintero y Román Camacho para asesinarlos, según informan ambos comunicadores.

Camacho es conocido por su recorrido en la fuente de sucesos y fue uno de los principales responsables de la cobertura informativa de los enfrentamientos entre la banda del “Koki” y las fuerzas de seguridad del Estado entre los días 7 y 9 de julio.

El periodista informó en su cuenta de Twitter que el miércoles 7 de julio, antes de que iniciara el operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otras comisiones policiales, un grupo de colegas fueron interceptados por maleantes de la Cota 905, quienes preguntaron por la ubicación de Camacho y el reportero de sucesos David Glock para “picarlos”.

Una semana más tarde, Daniel Quintero, conocido por su labor en periodismo de investigación y coberturas relacionadas con la Fuerza Armada Nacional (FAN), denunció que delincuentes se presentaron en su residencia en su búsqueda para asesinarlo a él y a Camacho, reseñó Tal Cual.

En su cuenta de Twitter, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales alertando sobre el riesgo que corre su vida ante las amenazas de los sujetos vinculados a la banda de la Cota 905.

Camacho aclara que aún no ha recibido una amenaza directa de los antisociales, pero que colegas y residentes de la Cota 905 le han advertido sobre las intenciones de asesinarlo para responder a las publicaciones que el periodista ha hecho durante años sobre la violencia que desatan en la zona.

Glock, “para picarnos”. Hoy me llamó el colega .@dquinterotv10 y me comentó que fueron hasta su casa unos antisociales y estaban averiguando dónde vivía él y preguntando por David Glock y por mi. He denunciando a esas bandas y seguiré haciéndolo ya que no ando con antisociales

— Roman Camacho (@RCamachoVzla) July 15, 2021